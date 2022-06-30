Рыбаки поймали редкую рыбу, продали за 890 тысяч рублей и разбогатели

Firstpost: рыбаки из Индии поймали редкую рыбу и разбогатели на 1,3 миллиона рупий

В Индии рыбаки разбогатели благодаря огромной редкой рыбе, которую им удалось поймать. Об этом сообщает Firstpost.

Удача улыбнулась рыбакам из штата Западная Бенгалия. Им попался один из подвидов морского окуня, который местные жители называют Telia Bhola. Один из счастливчиков, Шибаджи Кабир, привез рыбу на торги в город Дигха.

После трехчасового соревнования между потенциальными покупателями 50-килограммовая рыба была продана по цене 26 тысяч рупий (около 17,8 тысячи рублей) за килограмм. Выручка рыбаков составила 1,3 миллиона рупий (около 890 тысяч рублей). Сообщается, что Telia Bhola купила некая иностранная компания.

Этот вид в первую очередь ценят за плавательные пузыри, использующиеся в традиционной медицине. «Из этой рыбы делают лекарства, которые спасают жизни. Вот почему иностранцы заплатили такую сумму за данный огромный экземпляр», — пояснил в интервью индийским СМИ один из бизнесменов Дигхи.

Firstpost отмечает, что проданная рыба была самкой, а значит, размеры ее плавательных пузырей меньше, чем у самцов. Между тем за несколько дней до описанного аукциона на том же рынке самец этого вида был продан за 900 тысяч рупий (более 600 тысяч рублей).

Как рассказал член Ассоциации рыбаков и рыботорговцев города Набакумар Пайра, Telia Bhola попадается рыбакам только два-три раза в год, а счастливчик «просыпается богачом на следующее утро».

Ранее сообщалось, что рыбаки из Камбоджи поймали самую большую в мире пресноводную рыбу. Их добычей стал скат весом в несколько сотен килограммов.