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Премьер Болгарии снял с себя ответственность за высылку российских дипломатов

Кирил Петков заявил, что решение о высылке российских дипломатов исходило не от него лично
Кирил Петков

Кирил Петков. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, уходящий в отставку, снял с себя личную ответственность за высылку российских дипломатов. Его слова передает агентство БТА.

Как объяснил Петков, данное решение было основано на трех докладах Государственного агентства национальной безопасности, датированных мартом, маем и июнем. Он подчеркнул, что высылка дипломатов была длительным процессом и началась еще в марте. По его мнению, идея о личной ответственности одного человека за подобные решения является попыткой политического маневрирования.

При этом глава парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова заявила, что Петков «пытается спрятаться за сотрудниками Министерства иностранных дел и некоторыми докладами». «Решения о внутренней и внешней политике принимаются Советом министров, а Кирилл Петков является премьер-министром. Есть еще Совет Безопасности, который принимает решения, и его тоже возглавляет Кирилл Петков. Это полный абсурд», — отметила она.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству Петкова. После этого премьер возложил ответственность за произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову.

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Марина Совина
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