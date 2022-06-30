Премьер Болгарии снял с себя ответственность за высылку российских дипломатов

Кирил Петков заявил, что решение о высылке российских дипломатов исходило не от него лично

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, уходящий в отставку, снял с себя личную ответственность за высылку российских дипломатов. Его слова передает агентство БТА.

Как объяснил Петков, данное решение было основано на трех докладах Государственного агентства национальной безопасности, датированных мартом, маем и июнем. Он подчеркнул, что высылка дипломатов была длительным процессом и началась еще в марте. По его мнению, идея о личной ответственности одного человека за подобные решения является попыткой политического маневрирования.

При этом глава парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова заявила, что Петков «пытается спрятаться за сотрудниками Министерства иностранных дел и некоторыми докладами». «Решения о внутренней и внешней политике принимаются Советом министров, а Кирилл Петков является премьер-министром. Есть еще Совет Безопасности, который принимает решения, и его тоже возглавляет Кирилл Петков. Это полный абсурд», — отметила она.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству Петкова. После этого премьер возложил ответственность за произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову.