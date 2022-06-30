Россияне пожаловались на качество компьютеров

VK Play и ResearchMe: половина владельцев компьютеров в России недовольны ими

Половина владельцев компьютеров и ноутбуков в России недовольны техническими характеристиками своего устройства, при этом каждый четвертый пожаловался, что хотел бы сменить его на более качественный, но не может себе этого позволить. Такие выводы следуют из совместного исследования VK Play и ResearchMe, на которое ссылается РБК.

О наличии у них персонального компьютера сообщили 84 процента участников опроса, при этом о невозможности запускать на устройстве игры в топ-качестве рассказали 42 процента.

Среди тех, у кого есть компьютер, для игр его используют 74 процента, причем 41 процент играет в игры до трех часов в день, а 20 процентов — до пяти часов. Также 37 процентов пользуются облачными сервисами.

После начала действия российских войск на Украине крупнейшие производители персональных компьютеров и смартфонов остановили поставки в России. Чтобы справиться с проблемой правительство разрешило параллельный импорт, когда товары покупаются в другой стране, после чего завозятся в Россию.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин пообещал до конца года существенно упростить ввоз в страну электронных устройств, в том числе планшетов, ноутбуков и компьютеров.