В России выявили 3106 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3106 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 3106 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 30 июня.

Общее число заболевших COVID-19 c начала пандемии составило 18 430 239 человек.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1195. За этот же период 3255 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (361 случай), Санкт-Петербурге (246 случаев) и Московской области (225). Меньше всего — на Чукотке (1 случай), а также в Костромской области, Адыгее и Ямало-Ненецком автономном округе (по 2 случая в каждом из регионов).

За сутки умерли 56 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 112 человека.

Днем ранее число заболевших составило 3028.