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На Украине захотели принять закон о депортации людей из зоны боевых действий

В Киеве предложили принять закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Глава назначенной Украиной военной администрации Луганской области Сергей Гайдай предложил принять закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий. Его слова в эфире телеканала «Украина 24» передает РИА Новости.

По словам Гайдая, некоторые депутаты в Киеве предлагали депортировать Лисичанск. «Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», — сказал он, уточнив, что речь идет именно о принудительном выселении.

Гайдай отметил, что принять такой законопроект нетрудно, но на данный момент не произошло.

15 июня сообщалось, что Министерство юстиции Украины захотело эвакуировать осужденных с неподконтрольной Киеву территории.

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Марина Совина
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