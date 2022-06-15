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Украина захотела эвакуировать осужденных с неподконтрольной Киеву территории

Минюст Украины заявил о планах эвакуировать осужденных с неподконтрольных Киеву территорий

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министерство юстиции Украины захотело эвакуировать осужденных с неподконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр юстиции Денис Малюська заявил о примерно двух тысячах заключенных в украинских пенитенциарных учреждениях после начала специальной военной операции России на Украине, чья эвакуация на данный момент стоит под вопросом. Также он сообщил, что 11 из них уже перевели под контроль Украины, тем не менее некоторые эвакуировать не удалось.

«Будем пытаться выходить на переговоры, но пока все сложно. Но, как показал опыт оккупации предыдущих периодов, нам удавалось достичь договоренностей... Надеемся, в этой ситуации такая же ситуация будет», — поделился сотрудник Минюста.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 10 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что специальная операция завершится выполнением всех поставленных целей.

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Анастасия Заикина
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