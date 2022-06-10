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Матвиенко сделала прогноз по спецоперации на Украине

Матвиенко заявила, что спецоперация на Украине завершится выполнением поставленных целей

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Специальная операция на Украине завершится выполнением всех поставленных целей. Такой прогноз сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете».

По ее мнению, Россия обязательно победит. Матвиенко подчеркнула, что пока существует Россия «ни одно государство, коалиция государств не имеют ни малейших шансов на мировое господство».

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Сейчас Россия, по сути, сражается с коллективным Западом, отстаивая право на самобытность, пояснила она. «Украина, ее вооруженные силы для Запада — всего лишь подходящая территория и "расходный материал" для достижения "заветной" цели — ликвидации России в качестве державы», — объяснила председатель Совфеда.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал выполнение всех задач спецоперации на Украине условием ее завершения.

До этого депутат Госдумы от Чечни, Герой России Адам Делимханов сообщал, что надеется на завершение спецоперации России на Украине к концу года.

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Анна Щербакова
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