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Кэмерон Диаз сообщила о возвращении в кино спустя восемь лет

Кэмерон Диаз заявила о возвращении в кино после восьмилетнего перерыва

Фото: Theo Wargo / Getty Images for NBC

49-летняя американская актриса Кэмерон Диаз возвращается к съемкам в кино спустя восемь лет перерыва. Об этом звезда объявила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), сообщает CNN.

Диаз сыграет главную роль в новом фильме Netflix «Снова в деле». Ее партнерами по съемочной площадке станут актеры Том Брэди и Джейми Фокс. С последним артистка вместе играла в фильме «Энни» в 2014 году. Тогда картина стала последним полнометражным проектом в фильмографии актрисы до перерыва в карьере.

«Джейми Фокс? только ты можешь вернуть меня в строй. Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!» — поделилась актриса в своих социальных сетях, опубликовав переписку с коллегами по съемочной площадке.

Режиссером предстоящего фильма станет Сет Гордон, а Фокс выступит в роли одного из исполнительных продюсеров. Дата выхода картины, а также подробности ее сюжетной линии пока еще держатся в секрете, однако известно, что производство «Снова в деле» начнется в этом году.

В январе 2020-го звезда впервые стала мамой, родив дочь Рэддикс от гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Летом того же года актриса раскрыла истинные причины своего ухода из кино.

Ранее Диаз заявила о женоненавистничестве в голливудской киноиндустрии.

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Анастасия Астахова
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