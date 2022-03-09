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Кэмерон Диаз заявила о дискриминации женщин в Голливуде

Актриса Кэмерон Диаз рассказала о женоненавистничестве в голливудской киноиндустрии

Фото: Globallookpress.com

Американская актриса Кэмерон Диаз в ходе подкаста Rule Breakers заявила о дискриминации женщин в Голливуде. Запись разговора с ней опубликована на сайте BBC.

Артистка рассказала, что в 1990-х и 2000-х годах женоненавистничество было привычным явлением в голливудской киноиндустрии. При этом сейчас, по словам Диаз, ситуация улучшилась.

«Слава богу, теперь мы живем в такое время, когда можем сказать: "Это выходит за рамки". Тогда вы не могли этого сделать, потому что потеряли бы работу. И я ни в коем случае не оправдываю это, просто так сложилось», — сказала 49-летняя знаменитость.

Она отметила, что работа в Голливуде и объективация женщин также сильно повлияли на ее восприятие собственной внешности. Раньше актриса оценивала свой внешний вид, опираясь на принятые в обществе стандарты красоты. Сейчас же она старается реже смотреть в зеркало и с уважением относиться к своему телу.

В 2020 году Кэмерон Диаз раскрыла причину своего ухода из кино. Она заявила, что решила прекратить работу, поскольку ей не нравилось, что она отдает свою жизнь другим людям: «Когда ты снимаешься в кино... они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь».

Кэмерон Диаз снялась в таких картинах, как «Маска», «Мой ангел-хранитель», «Банды Нью-Йорка». Последний фильм с ее участием, мюзикл «Энни», вышел в 2014 году.

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Евгений Шульгин
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