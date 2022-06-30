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Европу сочли «сдрейфившей» в ситуации с транзитной блокадой Калининграда

Украинский военный эксперт Жданов: ЕС «сдрейфил» и бросил Литву один на один с Россией

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Евросоюз «сдрейфил» в ситуации с транзитной блокадой Калининградской области, оставив Литву один на один с Россией. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передает РИА Новости.

«ЕС своим решением закрывал транзит, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», — высказался он. По его словам, действия Европейского союза можно сравнить «с позицией страуса».

29 июня источники Reuters в Евросоюзе сообщили, что транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней. По их словам, европейские чиновники при поддержки Германии стремятся к компромиссному соглашению с балтийской страной, чтобы разрядить конфликт с Москвой. «Мы должны смотреть правде в глаза, у [президента России Владимира] Путина гораздо больше рычагов влияния, чем у нас», — заявил один из источников.

Литва объявила о прекращении транзита товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Европейского союза, введенные против Москвы за военную операцию на территории Украины.

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Марина Совина
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