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В ЕС раскрыли сроки нормализации транзита в Калининград

Reuters сообщил о возобновлении транзита в Калининград через Литву через несколько дней

Фото: Виталий Невар / Reuters

Транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней. Сроки нормализации раскрыли Reuters источники в Евросоюзе, знакомые с ситуацией.

По их словам, европейские чиновники при поддержки Германии стремятся к компромиссному соглашению с балтийской страной, чтобы разрядить конфликт с Москвой. «Мы должны смотреть правде в глаза, у [президента России Владимира] Путина гораздо больше рычагов влияния, чем у нас. В наших интересах найти компромисс», — заявил один из источников.

Литва объявила о прекращении транзита товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Европейского союза, введенные против Москвы за военную операцию на территории Украины. Под ограничения попала продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, сигары и парфюмерия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала Вильнюсу болезненные ответные меры.

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Виктория Кондратьева
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