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Эстония и Латвия совместно закупят системы ПВО

Министры обороны Эстонии и Латвии подписали меморандум о закупках систем ПВО

Фото: Franciszek Mazur / Agencja Gazeta / Reuters

Министры обороны Эстонии и Латвии Калле Лаанет и Артис Пабрикс подписали меморандум о взаимопонимании в области совместных закупок систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщает «Интерфакс».

«Саммит НАТО дал четкий сигнал о том, что тем, кто и сам готов защищаться, будет оказана помощь. Эстония является надежным союзником», — заявил Лаанет.

Пабрикс отметил, что проект по закупке ПВО укрепит региональное сотрудничество и общую оборону.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО создаст дивизию для защиты республики. По ее словам, на саммите в Мадриде были приняты конкретные решения по усилению восточного крыла альянса. «Для Эстонии в сотрудничестве с союзниками это означает создание подразделения размером с дивизию и его структуру управления, которая была бы готова немедленно защищать Эстонию в случае необходимости», — отметила Каллас.

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Алевтина Запольская
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