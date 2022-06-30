46-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» вышла в свет в прозрачном платье

Актриса Ева Лонгория посетила кинофестиваль в Италии в прозрачном платье Alberta Ferretti

Американская актриса Ева Лонгория появилась на публике в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

46-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» посетила кинофестиваль в Таормине, Италия, в атласном платье в пол бренда Alberta Ferretti, прозрачное декольте которого расшито мерцающими кристаллами. При этом на размещенных фото видно, что она вышла в свет без нижнего белья, дополнив свой образ собранным на голове пучком и макияжем в стиле smoky eyes.

Поклонники восхитились внешним видом звезды в комментариях под указанными снимками. «Красивая женщина», «Всегда одевается стильно и со вкусом», «Какая же красотка», «Сексуально, но не вульгарно», «Обожаю Лонгорию», «Просто вау!» — высказывались читатели издания.

В декабре 2021 года Ева Лонгория также прошлась по улице в прозрачных брюках. Актриса пришла на вечеринку собственного бренда текилы в наряде черного цвета, который состоял из облегающего боди, пиджака и брюк из прозрачной ткани, демонстрировавших ее нижнее белье.