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Путин оказался любимым мировым лидером граждан Сербии

Demostat: президент России Путин возглавил рейтинг любимых мировых лидеров граждан Сербии

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин оказался любимым мировым лидером граждан Сербии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос белградской службы общественного мнения Demostat.

По информации агентства, Путин возглавил список мировых политиков, которым симпатизируют сербы. «Российский лидер занял первое место: 40 процентов опрошенных высоко оценили его политику. Президент Китая Си Цзиньпин разместился на втором месте с 12 процентами, а Эммануэль Макрон, Франция, — с 11 процентами», — пишет Bloomberg.

По данным опроса, большинство сербов также не поддержали бы вступление страны в Европейский союз (ЕС), так как они поддерживают политику Путина. Так, опрос показал, что 51 процент сербов не поддержали бы членство в ЕС, если бы голосование проходило сейчас, 34 процента проголосовали бы за.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сейчас часть Евросоюза (ЕС) находится в состоянии войны с Россией, отправляя оружие на Украину. Глава государства также обвинил ЕС в нежелании считаться с позицией Сербии по поводу введения санкций против России.

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Виктория Кондратьева
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