Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЦБ рассказал о будущих банкнотах

Зампред ЦБ сообщил, что началась работа над эскизом новых банкнот в 1000 и 5000 рублей

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В России разрабатываются новые банкноты в 1000 и 5000 рублей — совет директоров Центробанка уже утвердил концепцию модернизированных купюр, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас идет работа над эскизом совместно с коллегами из "Гознака"», — объявил Белов. Он добавил, что Банк России в будущем не рассматривает возможность выпуска купюры номиналом 10 тысяч рублей.

Зампред ЦБ рассказал о трансформациях купюр на презентации новой 100-рублевой банкноты. Регулятор представил ее 30 июня. В обращение банкноты будут поступать постепенно, параллельно продолжат использоваться и существующие сторублевые купюры — образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

«Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату», — уточнили в Центробанке.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало «шагом доброй воли» вывод войск с острова Змеиный
Поставки смартфонов сократились
Дело против Януковича направили в суд
Медведев заявил об ассиметричном ответе России на блокаду Калининграда
На Украине начали формирование реестра олигархов
Дизайнер перечислил плюсы и минусы нового дизайна 100-рублевой банкноты
Медведев словами Черномырдина описал совместное будущее Украины и ЕС
Доктор Мясников предупредил об опасности приема витаминов
Назван возможный срок появления у США гиперзвукового оружия
На прощание с Пьером Нарциссом поклонник прислал грузовик цветов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.