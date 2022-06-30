ЦБ рассказал о будущих банкнотах

Зампред ЦБ сообщил, что началась работа над эскизом новых банкнот в 1000 и 5000 рублей

В России разрабатываются новые банкноты в 1000 и 5000 рублей — совет директоров Центробанка уже утвердил концепцию модернизированных купюр, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас идет работа над эскизом совместно с коллегами из "Гознака"», — объявил Белов. Он добавил, что Банк России в будущем не рассматривает возможность выпуска купюры номиналом 10 тысяч рублей.

Зампред ЦБ рассказал о трансформациях купюр на презентации новой 100-рублевой банкноты. Регулятор представил ее 30 июня. В обращение банкноты будут поступать постепенно, параллельно продолжат использоваться и существующие сторублевые купюры — образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

«Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату», — уточнили в Центробанке.