В Совбезе заявили о создании «новой гиены Европы» из Польши

Замсекретаря Совбеза Венедиктов заявил, что США подталкивают Польшу к событиям на Украине

Соединенные Штаты подталкивают Польшу к прямому вовлечению в события на Украине, фактически создают из нее «новую гиену Европы». Об этом заявил замсекретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов, передает РИА Новости.

По его словам, американские власти «одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой», а также закрывают глаза на расистские высказывания польской элиты.

Венедиктов рассказал, что подобное сравнение принадлежит бывшему премьеру Британии Уинстону Черчиллю, который так назвал Польшу, намекая на ее поведение перед Второй мировой войной.

«Остается только вспомнить пророческие слова русского генерала Вандама, написанные еще в начале минувшего столетия — хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними», — заключил замсекретаря Совбеза.

Ранее Венедиктов заявил, что противостояние Запада и Москвы происходит исключительно из-за суверенного статуса России. Он согласился с формулировкой журналиста агентства об отсутствии других факторов, которые делали бы РФ неугодной западным странам, и в качестве примера привел ситуацию, сложившуюся после победы союзников во Второй мировой войне.