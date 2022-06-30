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В Совбезе назвали причину противостояния Запада с Россией

Замсекретаря Совбеза Венедиктов назвал суверенность России причиной неугодности Западу

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Противостояние Запада и Москвы происходит исключительно из-за суверенного статуса России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности Александр Венедиктов. Его слова приводит РИА Новости.

Венедиктов согласился с формулировкой журналиста агентства об отсутствии других ключевых факторов, которые делали бы Россию неугодной Западу, и в качестве примера привел ситуацию, сложившуюся после победы союзников во Второй мировой войне.

«История дает тому массу примеров. Вспомните, через какое время западники объявили холодную войну СССР. Менее чем через год после окончания Второй мировой войны», — заявил Венедиктов.

Аналогичную точку зрения высказывали и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что страны Запада готовы на все, чтобы не дать России развиваться «так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим».

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Валерий Розенберг
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