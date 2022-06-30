Ставка по ипотеке снизилась до исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России в мае снизилась до 6,17 процента

В мае 2022 года средняя ставка по ипотеке в России снизилась до исторического минимума в 6,17 процента годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Показатель стал минимальным с 2018 года. Средняя ставка упала на 1,47 процентного пункта. При этом существенно вырос срок кредитования. В пятом месяце текущего года показатель достиг 22 года и 8 месяцев — за май рост составил почти девять месяцев.

Регулятор также сообщил, что исторического минимума с 2018 года достигла и выдача ипотеки — в мае показатель снизился до 36,6 тысячи кредитов, что оказалось на 25,9 процента меньше, чем в апреле. Объем выдачи оценили в 139,7 миллиарда рублей — на 13,6 процента меньше апрельского. В среднем по стране размер кредита достиг 3,8 миллиона рублей.

Ранее в ВТБ после снижения ставки по льготной ипотеке существенно повысился спрос на подобные кредиты. Среднедневное количество заявок по льготной ипотеке в банке достигло 1,2 тысячи — за неделю рост составил 70 процентов. Активность населения на рынке недвижимости объяснили стабилизацией ситуации и пересмотром условий льготной ипотеки.