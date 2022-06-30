Россиян предупредили о мошенничестве с товарами IKEA

В России возбудили несколько уголовных дел из-за мошенничества с товарами IKEA

В России активизировались мошенники, которые предлагают купить товары из закрывшихся в стране магазинов шведско-нидерландской торговой сети IKEA. О новой схеме обмана граждан предупредили опрошенные «Известиями» эксперты.

По данным источников издания в правоохранительных органах, в Москве уже возбудили три уголовных дела после того, как россияне переводили деньги таким продавцам, а те пропадали. Как рассказали специалисты, с одной из потерпевших связался неизвестный и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван — женщина перевела ему деньги, но товар так и не получила.

Другую жертву злоумышленники нашли в чате соседей дома в Telegram. Россиянка заказала у афериста 500 бокалов и перевела предоплату 50 процентов, но получивший деньги мошенник перестал выходить на связь. Третья потерпевшая вышла на злоумышленников самостоятельно — в группе «Ищу IKEA» во «ВКонтакте» нашла объявление от якобы сотрудницы сети, которая продает купленные со скидкой товары магазина. Женщина также отдала деньги и не получила товар.

«Покупая с рук, всю оплату нужно проводить только в момент передачи товара, независимо от того, кто является продавцом — сотрудник организации или любой другой человек», — порекомендовала управляющий партнер «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова.

Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин уверен, что полностью защитить себя от мошенничества можно только полностью отказавшись от товаров ушедших из России брендов — в противном случае рисков избежать не получится, считает эксперт.

После заявления IKEA о приостановке деятельности в России объявления о продаже товаров шведского бренда начали появляться на разных сайтах. Так, игрушечную акулу Блохэй захотели реализовать через Wildberries за 19,9 тысячи рублей, в то время как в магазинах сети ее можно было приобрести за 1,5 тысячи рублей.

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