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Акулу из IKEA захотели продать за десятки тысяч рублей

Игрушечную акулу из IKEA захотели продать на Wildberries за 19,9 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Игрушечную акулу Блохэй из сети магазинов IKEA решили продать за десятки тысяч рублей после ухода шведского ретейлера с российского рынка. На торговой площадке Wildberries стоимость популярного товара почти доходит до 20 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Мослента.

До закрытия торговых точек IKEA на территории России акулу можно было приобрести в магазинах сети за 1,5 тысячи рублей. Сейчас стоимость игрушки на Wildberries со скидкой составляет 18,3 тысячи рублей, без скидки — 19,9 тысячи рублей.

Мебель и аксессуары для дома IKEA появились на Wildberries ранее в июне. Большую часть ассортимента можно приобрести на торговой площадке дешевле, чем до закрытия магазинов — дисконт на некоторые товары достигает 55 процентов.

Ранее российские представители IKEA объявили о распродаже оставшихся в стране товаров. До 1 июля возможность купить их будет только у сотрудников сети — вход на очные распродажи в Москве и Санкт-Петербурге будет осуществляться по пропуску. Позже приобрести товары смогут остальные клиенты ретейлера в онлайн-формате.

Ударная волна
Александра Качан
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