Акулу из IKEA захотели продать за десятки тысяч рублей

Игрушечную акулу из IKEA захотели продать на Wildberries за 19,9 тысячи рублей

Игрушечную акулу Блохэй из сети магазинов IKEA решили продать за десятки тысяч рублей после ухода шведского ретейлера с российского рынка. На торговой площадке Wildberries стоимость популярного товара почти доходит до 20 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Мослента.

До закрытия торговых точек IKEA на территории России акулу можно было приобрести в магазинах сети за 1,5 тысячи рублей. Сейчас стоимость игрушки на Wildberries со скидкой составляет 18,3 тысячи рублей, без скидки — 19,9 тысячи рублей.

Мебель и аксессуары для дома IKEA появились на Wildberries ранее в июне. Большую часть ассортимента можно приобрести на торговой площадке дешевле, чем до закрытия магазинов — дисконт на некоторые товары достигает 55 процентов.

Ранее российские представители IKEA объявили о распродаже оставшихся в стране товаров. До 1 июля возможность купить их будет только у сотрудников сети — вход на очные распродажи в Москве и Санкт-Петербурге будет осуществляться по пропуску. Позже приобрести товары смогут остальные клиенты ретейлера в онлайн-формате.