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IKEA объявила о распродаже товаров

IKEA объявила о запуске распродажи товаров в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Торговая сеть IKEA объявила о запуске распродажи товаров в России. Соответствующее сообщение появилось на сайте компании.

Как пояснили в пресс-службе, пока что продукцию могут приобрести лишь сотрудники магазинов. Однако, по словам представителей IKEA, после 1 июля аналогичная возможность появится у всех желающих. Уточняется, что заказать мебель и товары для интерьера можно будет на сайте шведского бренда — продажи в физических магазинах решили не проводить.

15 июня IKEA заявила о намерении полностью уйти из России. Сотрудников компании сократят, а заводы и производство продадут новому собственнику — речь идет о четырех предприятиях в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

IKEA решила прекратить полноценную работу магазинов в России в начале марта — после начала военной операции на территории Украины. Сообщалось, что компания приостанавливает импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах в России и Белоруссии.

Анна Аверьянова
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