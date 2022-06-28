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Товары из IKEA появились на Wildberries

Товары ушедшей из России торговой сети IKEA появились на Wildberries

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

У россиян появилась возможность приобрести товары ушедшей из страны торговой сети IKEA. Мебель и аксессуары для дома от шведского ретейлера появились на торговой площадке Wildberries, сообщает «Российская газета».

Большинство продуктов можно купить по скидке до 55 процентов. Ранее сообщалось, что некоторые товары IKEA можно заказать на «Яндекс.Маркете». Юристы также отмечают, что перепродажа мебели компании таким образом не нарушает закон.

В июне IKEA объявила, что проведет распродажу оставшихся в России товаров перед окончательным прекращением деятельности на территории страны. В первую очередь возможность приобрести товары получать сотрудники сети — с 27 июня по 1 июля пройдет закрытая распродажа, попасть на которую можно только с пропуском. Позже в июле сделать покупки смогут остальные желающие.

После объявления о распродаже россияне начали нанимать сотрудников IKEA, чтобы поучаствовать в закрытой распродаже. Просьбы предоставить соответствующие услуги за вознаграждение появились на «Авито». За покупку мебели на заказ работники сети могут получить от 1 рубля до 20 тысяч рублей.

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