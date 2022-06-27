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Россияне начали нанимать сотрудников IKEA ради участия в распродаже

На Авито появились объявление о поиске сотрудников IKEA для участия в распродаже

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Россияне начали нанимать сотрудников сети магазинов IKEA, чтобы с их помощью принять участие в распродаже товаров ушедшего из страны шведского ретейлера. Соответствующие объявления появились на Авито, сообщает «РИА Новости».

По информации издания, стоимость услуги варьируется от одного рубля до 20 тысяч рублей. Клиенты IKEA предлагают вознаграждение сотрудникам ради возможности приобрести мебель и аксессуары для дома раньше старта распродажи для всех желающих.

Ранее IKEA назвала даты старта распродаж. Закрытая распродажа для сотрудников пройдет с 27 по 1 июля. Попасть в магазин, где будет проходить событие, можно только по пропуску. Остальные клиенты смогут купить оставшиеся в России товары на несколько дней позже в онлайн-формате.

О решении IKEA прекратить деятельность на территории России стало известно 15 июня 2022 года. Российских сотрудников компании сократят, а заводы и производство продадут. Новый собственник получит четырех предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Александра Качан
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