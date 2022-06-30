Медведев заявил об ассиметричном ответе России на блокаду Калининграда

Медведев заявил, что у России есть ассиметричный ответ на транзитную блокаду Калининграда

У России есть ассиметричный ответ на транзитную блокаду Калининграда, но это находится за гранью экономического сотрудничества. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев во время выступления на Х Петербургском международном юридическом форуме, трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

Политик сообщил, что с юридической точки зрения ему сложно проанализировать сложившуюся ситуацию. Тут могут быть оценки как в области политики, подчеркнул Медведев.

«С точки зрения права европейского союза... Они утверждают, что это всецело соответствует ранее принятым решениям. У меня в этом есть определенные сомнения. Прямо никто Литву как государство и отдельных политических деятелей этого прибалтийского государства не сподвигал. Скорее всего, это или прилетело из океана, или они сами в русофобском приступе придумали эту дополнительную возможность», — сказал Медведев.

Он добавил также, что запрет Литвы на транзит в Калининградскую область является угрозой для России, на которую необходим экономический ответ. «Это полноценный кризис, это просто угроза нашей стране. На эту угрозу мы вынуждены будем давать ответ, если она сохранится. Ответ, прежде всего, в экономической плоскости», — сказал зампредседателя Совбеза.

18 июня Литва объявила о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России из-за специальной военной операции на территории Украины.

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