На Камчатке пройдет фестиваль лосося

В селе Усть-Большерецк на Камчатке в сентябре проведут фестиваль «Страна рыбы и рыбоедов»

На реке Быстрая в селе Усть-Большерецк Камчатского края пройдет фестиваль «Страна рыбы и рыбоедов», посвященный лососю. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Мероприятие проведут в сентябре, в момент хода лосося по нерестовым рекам полуострова. Гостей фестиваля приглашают на этноплощадку, которая познакомит всех желающих с культурой и бытом коренных малочисленных народов Камчатки. Также будут организованы различные познавательные мастер-классы и дегустация блюд национальной кухни.

Кроме того, организаторы фестиваля создали ряд познавательных видеолекций о малоизвестных фактах истории Камчатки и ее коренных жителях. Лектором выступил краевед, писатель и историк Сергей Вахрин — материалы доступны на YouTube-канале Камчатского выставочно-туристического центра.

«Камчатка — настоящее место силы для современных жителей края и коренных народов, традиционно населяющих ее. Всех камчадалов объединяет не только совместная история региона, но и главное природное достояние — красная рыба», — говорится в сообщении выставочно-туристического центра.

Ранее в июне сообщалось, что камчатские школьники представили технологические проекты для решения проблем региона. Так, участники первой проектной школы «Практики будущего» создали «умную» теплицу для круглогодичного выращивания овощей и предложили новые маршруты для выпаса стад оленей, в обход пепельных выбросов вулканов.