Российские школьники создали «умную» теплицу и новые маршруты для оленей

Участники школы «Практики будущего» создали теплицу для выращивания овощей на Камчатке

Участники первой проектной школы «Практики будущего» Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) на Камчатке представили технологические проекты для решения проблем региона. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в течение трех недель 90 школьников работали в трех направлениях: конструкторское, исследовательское и направление дистанционного зондирования земли. Так, конструкторская команда создала «умную» теплицу, которая позволит выращивать на Камчатке овощи, фрукты и зелень круглый год. Еще один проект — внедрение цифровых решений для национальных парков региона, например, браслеты с кнопкой SOS, мониторинг дронами, датчики пожаров и мобильное приложение с картами, билетами и анонсами событий.

В рамках исследовательского направления старшеклассники изучали окружающую среду. В «дистанционном зондировании земли» школьники занимались подсчетом экономической стоимости нетушения пожаров. Кроме того, они предложили новые маршруты для выпаса стад оленей, сопоставив места пепельных выбросов вулканов с пастбищами животных.

«Основная задача проектной школы — погрузить школьников в ключевые проблемы региона. Мы привлекаем для проведения школы специалистов из реальной деятельности, школьники с их помощью могут работать над важными для развития региона проектами, получать объективную экспертную оценку и затем продолжить работу над замыслами после проведения школы», — рассказал программный директор проектной школы Александр Чикуров.

Ранее в июне сообщалось, что выпускники камчатских школ смогут бесплатно отправиться на вертолетную экскурсию в Долину гейзеров — заявки на путешествие уже подали более 650 человек. Также по решению главы региона будут организованы отдельные полеты для школьников, показавших выдающиеся успехи в учебе.