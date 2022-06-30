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В Киргизии заявили о риске потерять независимость страны

Президент Киргизии Жапаров заявил, что внешний долг угрожает независимости страны

Фото: официальный сайт Президента Кыргызской Республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страна рискует потерять независимость из-за невыплаты внешнего долга. Его цитирует РИА Новости.

«В течение следующих 10 лет нам придется погасить долги, которые мы набрали за 30 лет. Если мы не заплатим, как известно, независимость страны будет под угрозой», — заявил Жапаров во время выступления на заседании парламента Киргизии.

Он отметил, что пик выплат по внешнему долгу пришелся на его президентский срок. В текущем году стране нужно выплатить 289 миллионов долларов, в следующем — около 314 миллионов.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию Всемирного банка, политика массового кредитования развивающихся стран, которую проводил Китай, привела к тому, что многие правительства перестали платить по долгам. На реструктуризацию займов пошли такие страны, как Киргизия, Украина, Таджикистан и Казахстан.

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Алевтина Запольская
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