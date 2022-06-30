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В Совбезе заморозку активов России назвали одной из величайших краж в истории

Замсекретаря СБ России Венедиктов назвал заморозку активов России одной из величайших краж

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) Александр Венедиктов назвал заморозку активов России одной из величайших краж в истории. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории», — заявил Венедиктов. По его мнению, «организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры». «Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — констатировал замсекретаря Совбеза.

Венедиктов добавил, что такая ситуация ведет к саморазрушению пресловутой Бреттон-Вудской системы, и это нельзя отрицать. «Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества — сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне», — заключил он.

В марте министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из 640 миллиардов долларов российских резервов Запад заморозил 300 миллиардов. Эти средства Россия не может использовать для обслуживания госдолга.

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Марина Совина
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