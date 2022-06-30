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Швеция пообещала экстрадировать в Турцию 73 курда

Эрдоган заявил, что Швеция гарантировала экстрадировать в Турцию 73 членов РПК

Фото: Europa Press / E. Parra. Pool / Globallookpress.com

Швеция гарантировала, что экстрагирует в Турцию 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией турецкий властями. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Мадриде, передает РИА Новости.

«Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии», — заявил турецкий лидер.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. В первый день саммита в Мадриде сторонам все же удалось прийти к соглашению.

Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами, а также отказались поддерживать движение проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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Николай Чигасов
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