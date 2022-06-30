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В Литве сообщили о скорой публикации правил транзита в Калининград

Президент Литвы Науседа заявил, что ЕК скоро опубликует свод правил транзита в Калининград

Фото: Paulius Peleckis / globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК) вскоре опубликует свод правил обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит в Калининград. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает РБК.

«Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит рекомендации по обращению с этими транзитными товарами», — заявил глава государства.

Науседа отметил, что Литва выступает против «зеленого коридора для специальных грузов». При этом в агентстве сообщают, что компромисс в этом вопросе может быть достигнут до 10 июля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Европейском союзе сообщило, что транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней. Отмечается, что европейские чиновники при поддержки Германии стремятся к компромиссному соглашению с Литвой, чтобы разрядить конфликт с Россией.

Литва объявила о прекращении транзита товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной стали санкции Европейского союза против России, введенные из-за действий Москвы на территории Украины. Под ограничения попали продукция из стали и чугуна, а также топливо для реактивных двигателей, парфюмерия и сигары.

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Алевтина Запольская
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