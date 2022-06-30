На Рики Мартина подали в суд с требованием выплатить три миллиона долларов

Экс-менеджер подала на Рики Мартина в суд с требованием выплатить три миллиона долларов

На 50-летнего пуэрториканского поп-музыканта Рики Мартина подали в суд. Об этом сообщает издание Variety.

Иск в Центральный окружной суд Лос-Анджелеса предъявила бывший менеджер исполнителя Ребекка Друкер. Она утверждает, что Мартин должен выплатить ей «значительные комиссионные» за их совместную работу в период с 2014 по 2018-й и с 2020 по 2022 год. В исковом заявлении на 15 страниц прописано, что благодаря Друкер певец заработал миллионы долларов. Кроме того, менеджер якобы спасла карьеру Мартина после того, как его шантажировали в 2020 году.

Согласно заявлению, деловые отношения между сторонами были прекращены принудительно. В иске также сказано, что Мартин регулярно манипулировал менеджером и лгал ей. Друкер требует от артиста в общей сложности три миллиона долларов невыплаченных комиссионных.

Мартин и его представители пока ситуацию не комментировали.

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