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Задержанного по обвинению в изнасиловании Хаггиса отправили под домашний арест

Задержанного по обвинению в изнасиловании Пола Хаггиса отправили под домашний арест

Фото: Christian Behring / Globallookpress.com

Итальянский суд назначил сценаристу и режиссеру Полу Хаггису меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает Variety.

Предварительное судебное заседание по делу Хаггиса прошло в среду, 22 июня. Кинодеятеля обвиняют в сексуальном насилии в отношении иностранки и нанесении ей телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

В ходе заседания Хаггис заявил, что его сексуальные отношения с женщиной были по обоюдному согласию. Судья постановил, что сценарист должен оставаться в отеле в Остуни, где его уже несколько дней держат под арестом.

Адвокат Хаггиса Микеле Лафорджа подчеркнул, что его клиент отрицает обвинения и надеется, что «справедливость будет восстановлена и ему вернут свободу».

Он также добавил, что в медицинском заключении, выданном больницей Бриндизи, куда предполагаемая жертва была доставлена ​​после акта насилия, не говорилось о травмах и признаках насилия на теле женщины.

Согласно источникам, предполагаемой жертвой, выдвинувшей обвинения, является англичанка, которая значительно моложе 69-летнего продюсера. Сценарист «Малышки на миллион» и «Казино "Рояль"» познакомился с ней в апреле на фестивале комедийных фильмов в Монте-Карло. 12 июня они снова встретились в Остуни на мероприятии Allora Fest. Сообщается, что в течение следующих дней Хаггис и его знакомая ночевали в одном номере отеля. Тогда кинодеятель якобы принуждал женщину к сексу.

Ранее Пол Хаггис заявил о своей невиновности.

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Дениза Мацаева
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