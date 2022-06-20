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Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности

Задержанный режиссер Пол Хаггис требует скорейшего расследования

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Канадско-американский сценарист, продюсер и кинорежиссер Пол Хаггис заявил о своей невиновности. Об этом сообщает ANSA.

Хаггис, которого ранее задержали в Италии по обвинению в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, передал через своего адвоката Микеле Лафорджиа, что требует скорейшего расследования.

Согласно обвинению, кинодеятель в течение двух дней принуждал к сексу иностранку, а потом бросил ее в аэропорту Бриндизи в плохом физическом и психологическом состоянии. Сотрудники аэропорта и пограничники оказали женщине помощь и отправили в больницу. После этого пострадавшая подала обвинительное заявление в полицию, на основании которого Хаггис и был задержан.

В 2017 году против режиссера уже выдвигались обвинения в изнасиловании.

Хаггис — обладатель премии «Оскар» за картины «Столкновение» (Crash, 2004) и «Малышка на миллион» (Million Dollar Baby, 2004). В качестве продюсера или сценариста он работал над фильмами «Казино "Рояль"», «Флаги наших отцов», «Письма с Иводзимы».

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Дениза Мацаева
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