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Обладателя «Оскара» Хаггиса задержали на юге Италии по обвинению в изнасиловании

Обладателя двух «Оскаров», сценариста Пола Хаггиса задержали по обвинению в изнасиловании

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Канадско-американского сценариста, продюсера и режиссера Пола Хаггиса задержали на юге Италии по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По версии обвинения, он принудил иностранку к сексу, а потом бросил ее в аэропорту Бриндизи в плохом физическом и психическом состоянии. Сотрудники аэропорта и пограничники оказали ей помощь, после чего женщина подала обвинительное заявление в полицию. На его основании и был задержан кинодеятель.

Хаггис — обладатель «Оскара» за картину «Столкновение» (Crash, 2004) и «Малышки на миллион» (Million Dollar Baby, 2004). В качестве продюсера или сценариста он был работал в таких фильмах, как «Казино "Рояль"», «Флаги наших отцов», «Письма с Иводзимы».

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Виктория Кондратьева
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