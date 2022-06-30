Суд арестовал подозреваемых в хищении земель Минобороны на один миллиард рублей

Подозреваемых в хищении земель Минобороны на 1 млрд рублей поместили в СИЗО до 27 августа

В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал четырех подозреваемых в хищении земель Минобороны. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ТАСС.

Бывшего руководителя Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны России Валерия Майбороду, учредителя компании «БДМ-Строй» Сергея Бородина, бывшего военного топографа Александра Дзюбу и пенсионера Юрия Родина поместили в СИЗО до 27 августа.

По данным агентства, мужчины создали преступную группу для хищения земель в Наро-Фоминском и Одинцовском районах Подмосковья и в поселении Десеновское в Новой Москве. Сообщникам удалось присвоить более 45 гектаров земли, в том числе часть территории Алабинского военного полигона, на сумму более одного миллиарда рублей.

Известно, что мужчины с помощью судов выводили земли из собственности министерства и оформляли на подставных лиц.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.