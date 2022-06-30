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В Армении исключили предоставление Азербайджану коридора в Нахичевань

Секретарь Совбеза Армении Григорян исключил предоставление Баку коридора в Нахичевань

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Азербайджану не предоставят коридор через Сюникскую область Армении в эксклав Нахичевань. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян на брифинге, передает ТАСС.

Григорян исключил такую возможность и заявил, что армянская сторона настаивает на пограничном контроле. Он также отметил, что об отсутствии переговоров по предоставлению Баку дороги в регион заявляла Москва и Брюссель в ноябре прошлого года.

На строительстве Зангезурского коридора — дороги, которая вела бы в Нахичеванскую автономную республику через Сюникскую область Армении, — настаивает президент Азербайджана Ильхам Алиев. На шестом Каспийском саммите в Ашхабаде он заявил, что реализовать соответствующий проект позволят серьезные восстановительные работы в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

В 2021 году представитель оппозиционной партии «Просвещенная Армения», депутат парламента Геворг Горгисян призвал разместить российский военный контингент в Сюникской области страны, которая граничит с Азербайджаном. По его словам, это необходимо для противостояния «азербайджанско-турецкой агрессии».

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Алевтина Запольская
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