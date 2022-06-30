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Лукашенко предостерег Европу от украинского национализма

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Германии не нужен национализм с Украины

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Европе не нужен национализм, культивируемый в Киеве. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава страны подчеркнул, что национализм может перерасти в фашизм. «А если завтра это выплеснется в Европе?» — предостерег Лукашенко.

По его словам, в особенности национализм не нужен Германии. «Там уроки истории помнят, они же должны понимать, что это будет прорастать, произрастать корнями по всей Европе», — заметил белорусский лидер.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в подстрекательстве Украины к русофобии. По его словам, усилиями западных стран «агонию киевского режима» можно только «затянуть, но не остановить».

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Алевтина Запольская
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