Нидерланды призвали помогать Украине ценой своей безопасности

Премьер Нидерландов Рютте призвал другие страны помогать Украине ценой своей безопасности

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны помогать Украине даже ценой своей безопасности. Его слова приводит издание Politico, передает РИА Новости.

По мнению Рютте, важно, чтобы «все страны, у которых еще что-то есть на полках, доставили это» Киеву. «Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине», — заявил он.

В мае Рютте заявил, что Германии и Франции следует идти на уступки в своем внешнеполитическом курсе для соблюдения интересов Европейского союза (ЕС). Однако он отметил, что не призывает страны Евросоюза отказываться от своей политики. По его словам, государствам-членам ЕС лишь нужно лучше координировать общие усилия.