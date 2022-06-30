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Нидерланды призвали помогать Украине ценой своей безопасности

Премьер Нидерландов Рютте призвал другие страны помогать Украине ценой своей безопасности
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны помогать Украине даже ценой своей безопасности. Его слова приводит издание Politico, передает РИА Новости.

По мнению Рютте, важно, чтобы «все страны, у которых еще что-то есть на полках, доставили это» Киеву. «Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине», — заявил он.

В мае Рютте заявил, что Германии и Франции следует идти на уступки в своем внешнеполитическом курсе для соблюдения интересов Европейского союза (ЕС). Однако он отметил, что не призывает страны Евросоюза отказываться от своей политики. По его словам, государствам-членам ЕС лишь нужно лучше координировать общие усилия.

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Марина Совина
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