Минск и Москва договорились бороться с неофашизмом

Главы МИД России и Белоруссии заявили, что страны будут вместе бороться против неофашизма

Белоруссия и Россия договорились совместно предпринимать шаги против культивирования национализма и героизации неофашизма. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД двух государств Владимира Макея и Сергея Лаврова по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений, передает ТАСС.

Страны выступили против попыток исказить историю Великой Отечественной войны. «Факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза», — заявили главы внешнеполитических ведомств.

В заявлении также подчеркивается, что Минск и Москва будут вместе бороться с усиливающимся национализмом и неофашизмом, а также с героизацией нацизма в современном мире.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Европе не нужен национализм, культивируемый в Киеве. По его словам, украинский национализм может перерасти в фашизм.