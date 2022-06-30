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Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне

Посол в России Танга Бианг сообщил, что певца Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне
Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Российского певца Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства страны в России Танга Бианг, передает РИА Новости.

По словам Бианга, в настоящее время точной даты похорон нет.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. По словам его дочери, он скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках.

28 июня прощание с певцом в очередной раз перенесли — с 29 на 30 июня. Бывшая супруга артиста пояснила, что это произошло по инициативе мамы и сестры погибшего.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц».

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Марина Совина
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