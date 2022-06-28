Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Прощание с Пьером Нарциссом вновь перенесли

Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли на 30 июня

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Прощание с певцом Пьером Нарциссом вновь перенесли — в этот раз с 29 на 30 июня, сообщает РИА Новости.

Бывшая супруга артиста пояснила, что это произошло по инициативе мамы и сестры погибшего. «Вели дипломатические беседы с ними [родственниками], семейные беседы, мы сделали все возможное на высоком, посольственном уровне. Окончательный срок — это четверг, в четверг они разрешат попрощаться, а затем сразу уйдет рейс с телом в Камерун», — сказала экс-супруга исполнителя.

Прощание с исполнителем переносят не впервые. Ранее мероприятие переносили с 25 на 29 июля. По словам экс-жены, это произошло из-за возникшего форс-мажора.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. По словам его дочери, он скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что перед смертью Нарцисс посетил тренировку по боксу, во время которой ему стало плохо.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности высылки российских дипломатов из Болгарии
Из Крыма впервые с 2014 года пустят автобусы в Херсон, Мелитополь и Бердянск
Раскрыта причина рекордной жары 2021 года в США
Жена игрока «Спартака» оказалась против его возвращения в Россию
Бывшего следователя осудили за взятку от сотрудника колонии
Популярный блогер рассказал о своих доходах после блокировки соцсетей
«Большая семерка» придумала способ избежать «зеленых войн»
Вуди Аллен допустил завершение карьеры
Страны из «Большой двадцатки» назвали перспективными членами БРИКС
Рекордсмен по количеству тату и пирсинга показал старые фото без модификаций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.