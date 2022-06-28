Прощание с Пьером Нарциссом вновь перенесли

Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли на 30 июня

Прощание с певцом Пьером Нарциссом вновь перенесли — в этот раз с 29 на 30 июня, сообщает РИА Новости.

Бывшая супруга артиста пояснила, что это произошло по инициативе мамы и сестры погибшего. «Вели дипломатические беседы с ними [родственниками], семейные беседы, мы сделали все возможное на высоком, посольственном уровне. Окончательный срок — это четверг, в четверг они разрешат попрощаться, а затем сразу уйдет рейс с телом в Камерун», — сказала экс-супруга исполнителя.

Прощание с исполнителем переносят не впервые. Ранее мероприятие переносили с 25 на 29 июля. По словам экс-жены, это произошло из-за возникшего форс-мажора.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. По словам его дочери, он скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что перед смертью Нарцисс посетил тренировку по боксу, во время которой ему стало плохо.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц».