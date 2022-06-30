Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным

Президент Франции Макрон заявил, что всегда готов к диалогу с лидером России Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным всегда, когда это необходимо. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, его заявление публикует ТАСС.

Макрон подчеркнул, что общается с Путиным чаще, чем его американский коллега Джо Байден. Он также не исключил очередных переговоров с президентом России. «Это нормально, что наши дискуссии с российским президентом имеют разную степень интенсивности», — заявил Макрон.

«Я всегда веду свои дискуссии с Путиным открыто и поддерживаю координацию с [президентом Украины] Владимиром Зеленским, с европейскими партнерами и союзниками. Каждый раз, когда это будет оправдано, я буду вести такие переговоры, потому что считаю, что в этом состоит ответственность Франции», — добавил французский лидер.

Ранее Макрон подчеркнул, что переданное Парижем Киеву оружие никогда не должно применяться для атак на территорию России. «Мы продолжим вооружать и обучать в пределах существующих операционных рамок: никогда не атаковать территорию РФ, но помогать защищать территорию Украины и поддерживать ее армию», — сказал он.