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Макрон предостерег от использования французского оружия для атак против России

Макрон заявил, что переданное Киеву оружие не должно применяться для атак России

Фото:Globallookpress.com

Переданное Парижем Киеву оружие никогда не должно применяться для атак на территорию России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, передает ТАСС

«Мы продолжим вооружать и обучать в пределах существующих операционных рамок: никогда не атаковать территорию РФ, но помогать защищать территорию Украины и поддерживать ее армию», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что страны НАТО усилят экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине. По его словам, члены альянса приняли решение нарастить восточный фланг французским военным контингентом — Париж развернет новую бригаду в Румынии.

Лидеры стран-участниц НАТО 29 июня приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса.

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Анжелика Бережная
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