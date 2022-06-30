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Макрон анонсировал усиление помощи НАТО Украине

Макрон заявил, что страны НАТО усилят экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине

Фото: Nacho Doce / Reuters

Страны НАТО усилят экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита организации в Мадриде заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

По его словам, члены альянса приняли решение нарастить восточный фланг французским военным контингентом — Париж развернет новую бригаду в Румынии. «Я подтвердил нашу готовность усилить безопасность наших союзников, отправляя новую бригаду в Румынию. Франция решила взять на себя это обязательство», — пояснил глава государства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал планы блока увеличить численность сил быстрого реагирования более чем до 300 тысяч человек. На сегодняшний день она составляет 40 тысяч человек.

Лидеры стран-участниц НАТО 29 июня приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса.

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Варвара Кошечкина
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