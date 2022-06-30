Росгвардейцы уничтожили взвод ВСУ в Донбассе

Артиллеристы Росгвардии уничтожили взвод из 30 украинских военнослужащих

В Донбассе минометчики Росгвардии уничтожили взвод вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 30 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, российские силовики обнаружили группу из примерно 30 украинских военных в ходе проведения разведки. Данные о местонахождении сил ВСУ были переданы артиллеристам, которые открыли прицельный огонь по цели. «Подразделение ВСУ было уничтожено»,— сообщили в пресс-службе Росгвардии.

28 июня сообщалось, что В Харьковской области росгвардейцы обнаружили схроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным оружием. Во время досмотра 30 домов в одном из населенных пунктов спецназовцы нашли тщательно замаскированные тайники.