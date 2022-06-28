Росгвардейцы обнаружили схроны ВСУ с иностранным оружием под Харьковом

Под Харьковом спецназовцы Росгвардии обнаружили схроны ВСУ с иностранным оружием

В Харьковской области росгвардейцы обнаружили схроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, во время досмотра 30 домов в одном из населенных пунктов спецназовцы нашли тщательно замаскированные тайники, в которых находились гранатометы NLAW и выстрелы к гранатомету польского производства, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», 11 ракет к переносному противотанковому ракетному комплексу «Метис», ящики с патронами калибра 7,62 миллиметра и 12 ручных кумулятивных гранат РКГ-3.

Также из подвала дома в другом населенном пункте росгвардейцы изъяли 30 противотанковых мин ТМ-62, реактивные гранаты РПГ-26 на боевом взводе и ящики с патронами калибра 5,45 миллиметра.

Ранее сообщалось, что Росгвардия захватила украинский танк Т-72 в Донбассе.