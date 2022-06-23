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Росгвардия захватила украинский танк Т-72 в Донбассе

Росгвардия захватила украинский танк Т-72 с полным боекомплектом в Донбассе

Фото: Росгвардия

Спецназ Росгвардии обнаружил и захватил исправный танк противника на освобожденных территориях Донбасса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Украинский танк Т-72 с полным боекомплектом после незначительного ремонта готов снова к бою.

Росгвардейцы выявили в схронах и обезвредили неразорвавшийся снаряд к реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Ураган», две танковые мины, семь гранатометов с четырьмя выстрелами, шестьдесят 120 миллиметровых снарядов и свыше пяти тысяч патронов. Один из схронов был на городском кладбище.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Любовь Ширижик
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