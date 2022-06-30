Россия и Белоруссия вместе опротестуют санкции

Россия и Белоруссия заявили, что вместе опротестуют санкции в международных организациях

Россия и Белоруссия приложат совместные усилия, чтобы опротестовать санкции, введенные против обеих стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Республика Беларусь и Российская Федерация продолжат консолидированные усилия по опротестованию нелегитимных санкционных решений в международных организациях и убеждению партнеров по многосторонним механизмам в пагубности последствий происходящего как для самого принципа многосторонности, так и с точки зрения ущерба для социально-экономического развития отдельных государств», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Владимира Макея и Сергея Лаврова.

Ранее Макей обвинил Запад в создании нового «железного занавеса». По словам дипломата, он «фактически уже воздвигнут».

Европейский Союз (ЕС) и США ввели пять пакетов санкций в отношении Белоруссии за разгон митингов, преследование оппозиции, принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair и миграционный кризис на границе. Кроме того, ЕС принял шесть санкционных пакетов в отношении России за спецоперацию на Украине.

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