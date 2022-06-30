В Совбезе заявили о приближающемся к половине мирового ВВП госдолге США и Японии

Замсекретаря Совбеза Венедиктов назвал госдолг США и Японии неадекватным

Государственный долг США и Японии в настоящее время приближается к половине ВВП всего мира. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов, передает РИА Новости.

По его словам, совокупный ВВП всего мира составляет 80-90 триллионов долларов, а госдолг США — свыше 30 триллионов, он увеличивается буквально по часам. Долг Токио, в свою очередь, приближается к 10 триллионам, это более чем в 2,5 раза больше ВВП страны, добавил Венедиктов.

Также он ответил на вопрос, как такое могло произойти с ведущими мировыми экономиками. «Если кто-то берет все новые займы, пытаясь решить проблему уже имеющихся, то это либо неадекватный человек, либо мошенник, у которого изначально не было намерения отдавать долги», — резюмировал замсекретаря Совбеза.

Ранее Венедиктов назвал заморозку активов России одной из величайших краж в истории. Вместе с тем он добавил, что такая ситуация ведет к саморазрушению пресловутой Бреттон-Вудской системы, и это нельзя отрицать.