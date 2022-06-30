Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Российский курорт станет площадкой проведения кинофестиваля

На курорте «Роза Хутор» в сентябре пройдет кинофестиваль «Новый сезон»

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» впервые пройдет осенью на территории сочинского курорта «Роза Хутор». В пресс-службе киносмотра уточнили, что мероприятие будет проходить с 18 по 24 сентября, пишет ТАСС.

Организаторы указали, что в дни проведения мероприятия крупнейшие российские платформы представят главные сериалы сезона 2022-2023, а также обсудят ключевые для индустрии вопросы и определят главный вектор развития и взаимодействия. Отмечается, что в центре внимания на предстоящем мероприятии окажутся премьерные сериалы.

По предварительным данным, участие в мероприятии уже подтвердили представители таких отечественных онлайн-площадок, как Кинопоиск, Okko, KION, START, Premier, IVI и More.tv. Программу фестиваля обещают обнародовать позже.

Ранее сообщалось, что в селе Новоселки Рыбновского района 16 июля пройдет гастрономический фестиваль «Малина», посвященный летней ягоде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало «шагом доброй воли» вывод войск с острова Змеиный
Полковник полиции умер во время операции на зубы в Подмосковье
«Бавария» отвергла новое предложение «Барселоны» по Левандовски
Алжир захотел повысить цены на газ для Европы
Coca-Cola обвинили в введении покупателей в заблуждение
Лукашенко предостерег Европу от украинского национализма
В США рассказали об «используемом повсюду» российском «Граде»
Лукашенко назвал российскую спецоперацию на Украине выбором Запада
Невеста показала неожиданный способ одеть подружек на свадьбу за тысячу рублей
Путин заявил о попытке подменить международное право диктатом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.