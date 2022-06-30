Российский курорт станет площадкой проведения кинофестиваля

На курорте «Роза Хутор» в сентябре пройдет кинофестиваль «Новый сезон»

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» впервые пройдет осенью на территории сочинского курорта «Роза Хутор». В пресс-службе киносмотра уточнили, что мероприятие будет проходить с 18 по 24 сентября, пишет ТАСС.

Организаторы указали, что в дни проведения мероприятия крупнейшие российские платформы представят главные сериалы сезона 2022-2023, а также обсудят ключевые для индустрии вопросы и определят главный вектор развития и взаимодействия. Отмечается, что в центре внимания на предстоящем мероприятии окажутся премьерные сериалы.

По предварительным данным, участие в мероприятии уже подтвердили представители таких отечественных онлайн-площадок, как Кинопоиск, Okko, KION, START, Premier, IVI и More.tv. Программу фестиваля обещают обнародовать позже.

Ранее сообщалось, что в селе Новоселки Рыбновского района 16 июля пройдет гастрономический фестиваль «Малина», посвященный летней ягоде.